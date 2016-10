Matrikulante van Hoërskool Frikkie Meyer het hul Matriekafskeidfunksie die laaste naweek van September gehou en weereens was almal in hul beste en nuutste klere uitgedos. Ons plaas hiermee ‘n paar van die matrikulante in hul uitrustings. Matrieks is steeds welkom om tot volgende week hul afskeidsfoto’s aan Kwêvoël te stuur vir plasing in die Kwêvoël Nuusbrief. Volg ons op www.kwevoel.co.za en teken gratis in op die Nuusbrief met jou e-posadres.



