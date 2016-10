50 Jaar vir Matrieks van ‘66

Die 1966 Matrieks van Hoërskool Frikkie Meyer het Saterdag 8 Oktober hulle 50 jaar reünie gevier. Vanaf 09:00 is bymekaar gekom by die swembad en op ‘n “memory-lane” toertjie deur die rugbykamer en skoolgebou gestap.

Daarna vertrek almal na Komma Nader vir die Groot Kuier! Dit was ‘n heerlike onthou-dag. Oor ‘n heerlike middagete het dié groep van 37 mense gesellig verder gekuier. Die dag is afgesluit in die KunsteGrot met die besonderse nostalgiese vertoning van Mathys Roets. 26 van die groep kon dit bywoon. Wat ‘n groot voorreg!