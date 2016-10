Matthys Roets weereens ’n treffer by die KunsteGrot

Matthys Roets het sy ondersteuners op Thabazimbi nie teleurgestel tydens sy optrede verlede Saterdag 8 Oktober nie. Matthys is reeds ’n gereelde kunstenaar by die KunsteGrot op Thabazimbi. (Op die foto bo is hy saam met Rita Volschenk van die Thabazimbi KunsteGrot)

Vanjaar het ’n heel ander groep van buite Thabazimbi ook geleentheid gehad om die KunsteGrot te beleef en om boonop Matthys Roets as sanger te ervaar. Dit was naamlik die Matriekleerlinge van 1966 van Hoërskool Frikkie Meyer wat hulle 50ste reünie dieselfde naweek aangebied het.

Nog nuus vanaf die KunsteGrot is dat Thabazimbi se eie akteurs regstaan met twee stukke wat hulle vanaf 18 tot 22 Oktober op die planke gaan hê. Dit is naamlik die Pantomime “Doringrosie van Roosfontein” en “Die Antie met die Pienk Rok”. Maak jou maar reg vir lekker lag.

Pantomimes is gewoonlik skreeusnaaks met akteurs wat nie eintlik bedoel is vir die rol wat hulle vertolk nie. Een van die bekendste hiervan is die bekende Tobie Cronjé wat gewoonlik die rol van die aaklige stiefma speel met mans akteurs wat ook die rolle van die stiefsusters vertolk. Cinderella is gewoonlik een of ander pragtige aktrise.

Kom kyk gerus hoe Rivo Toneel met “Doringrosie van Roosfontein” jul lagspiere gaan werk. Duidelik is die stuk vir alle ouderdomme, soos Rita van KunsteGrot dit stel, van speenoud tot stokoud.

Die ander stuk, “Die Antie met die Pienk Rok” stuur duidelik op ’n heel komiese en verwarrende einde af. Net so geskik vir jonk en oud. Ondersteun gerus Thabazimbi se eie toneelspelers wat hulle lewe op die planke waag om met toneelspel uit die boonste rakke jou te vermaak.

Die twees stukke word op 18, 19 en 21 Oktober om 19:00 vir die publiek aangebied. Toegang beloop R50 vir volwassenes en R30 per kind. Vertonings begin 19:00 stiptelik. Sorg maar dat jy reeds teen 18:30 daar is om jou plek in te neem. Kaartjies is reeds beskikbaar by Rita Sel: 083 744 8559 of rivo@kunstegrot.co.za

Thabazimbi se pensioenarisse kry ook op die geleentheid om die vertoning op Saterdag 22 Oktober om 10:30 gratis by te woon wanneer hulle dan ook deur die vroue van die SAVF getrakteer word. Kontak gerus die SAVF vir meer inligting.

Besoekers uit die voorwêreld bedoelende Gauteng, en die omliggende dorpe soos Rustenburg, Bela Bela en Lephalale, kan gerus inskakel op Kwêvoël se Nuusbrief en sodoende inligting ontvang oor die verskeidenheid van aanbieding by Thabazimbi se eie KunsteGrot.

Die KunsteGrot is uniek vir ‘n dorpsteater en is byvoorbeeld Pierneef Teater in Pretoria myle voor in terme van grootte, klank, verhoog en atmosfeer. Die KunsteGrot bied ook aan die mense op die platteland, veral in hierdie neerdrukkende ekonomie, die geleentheid om die kunstekultuur te beleef met uitstekende kunstenaars, toneel en die jongste Afrikaanse flieks teen billike tariewe te beleef.

Buiten die goeie kunstenaars wat daar optree word die eerste uitreiking van nuwe Afrikaanse flieks daar vertoon op dieselfde dag as wat die flieks in die groot teaters vrygestel word, baie maal vergesel deur een of meer van die akteurs of regisseur van die betrokke film. Kom ervaar die grootskerm en die uitmuntende klank wat jy maar eenvoudig nie op die kassie aantref nie, ongeag hoe groot jou TV is.

Nog ’n belangrike datum omdop te hou is Vrydag 4 Novemeber wanneer die immergewilde Chris Chameleon, ook ’n ou bekende kunstenaar wat gereeld ’n draai by die KunsteGrot kom maak weer gaan optree. Bespreek sommer nou by Rita.