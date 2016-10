SHL Brahmane presteer by Nasionale Brahman Skou en veiling

‘n Nuwe rekordprys vir ‘n Brahman Koei met Kalf , wat die vorige rekord met R30 000 verbeter het, is tydens die Jaarlikse Nasionale Brahman Skou en veiling behaal toe SHL Brahmane van Koster in die Noordwes die vorige rekord met hul koei SHL102/11 en haar kalf vir R110 000 aan Schalk Burger van Bronkhorstspruit verkoop het.

Die jaarlikse Nasionale Brahman Skou is verlede week te Parys gehou en is opgevolg met die Nasionale veiling op Saterdag, 8 Oktober. Die kalf, wat op 22 Augustus 2016 gebore is, het omtrent die koppe laat draai met sy besonderse bou.

Volgens Hannes Liebenberg, eienaar van SHL Brahmane, is die prag-kalf die eindresultaat van fyn selektering van genetika. Hannes is van mening dat die kalf se puik genetika, wat reeds van vroeg merkbaar was, die belofte bied dat daar meer sulke diere in die pyplyn vir SHL Brahmane is.

Die bul SHL38/13, ook afkomstig uit die SHL Brahman stoet, het tydens die Skou weggestap met die Juniorkampioen titel.

SHL Brahmane is in 1983 gestig, kort nadat Hannes en Paula Liebenberg getroud is. Hulle deel nie net alleen die liefde vir diere, boerdery en die natuur nie, maar ook die passie om top gehalte diere te teel. Hannes wat ‘n bees/wild/graanboer van Koster, Noordwes is, sê sy hart lê maar nog altyd die naaste aan sy Brahmane.

Hannes het deur die jare geleer om sy genetika fyn te keur. SHL Brahmane het met die tyd ‘n paar titels verower. ‘n Hoogtepunt was in 2000 toe die stoetery die titel vir Raskampioen gewen het.

“Die geheim is om altyd te verbeter”, daarom het Hannes en Paula in 2008 na Amerika gereis waar hul die wêreld-beroemde stoeterye, JD Hudgens en V8 besoek het. Semen is vanaf Amerika ingevoer, waarop intensiewe teling die stuur geneem het. Vroulike diere uit die SHL Brahman bloedlyn is deur gebruikmaking van kunsmatig inseminering (KI) bevrug, en ‘n nuwe generasie Brahman het sy verskyning gemaak, beter as ooit tevore.

Soos enige ander besigheid, het die stoet klein begin, maar met baie harde werk is daar vandag sowat 450 koeie. Die Brahman-reis het verseker ‘n mylpaal bereik met vanjaar se Jaarlikse Nasionale Brahman Skou en Veiling met die prestasies van SHL Brahmane Stoetery.

Op die foto bo is die koei en kalf van SHL Brahman Stoetery wat teen ‘n allemintige R110 000 aan Schalk Burger van Bronkhorstspruit verkoop is. Op die foto saam met die rekord kampioen koei en kalf is die teler, Hannes Liebenberg, eienaar van SHL Brahman Stoetery naby Koster in Noordwes.