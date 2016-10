President Zuma: Geen teken van verband

Netwerk24 het Sondag berig dat daar geen bewys gevind kon word dat daar ‘n huislening aan President Jacob Zuma toegestaan is om die R7,8milj wat hy verplig is om terug te betaal vir verbeterings aan sy privaat woning Nkandla in KZN.

Alhoewel VSB Mutual Bank beweer dat hulle die lening aan Zuma toegestaan het, is daar geen bewys van enige verbandlening, soos deur die wet vereis word, by die aktekantoor in Zuma se naam geregistreer nie.

VSB Bank is by magte om huislenings vir huise wat op gemeenskaplike eiendom, soos van toepassing op die eiendom waarop Nkandla gebou is, toe te ken.

Volgens Fikisiwe Madlopha, hoof van die Ingoyama Trust het die trust ‘n plan beding om Zuma toegang tot finansiering te bied. Geen navra hieroor kan beantwoord word nie aangesien daar gereken word dat dit ‘n privaat aangeleentheid tussen die Raad en Zuma is.

Zuma het voorheen bevestig dat hy ‘n huislening op Nakandla het. FNB het ontken dat daar ‘n verband by hulle geregistreer is hiervoor. Hof dokumente het later aangetoon dat dit Zuma se vriend, Vivian Reddy, was wat ‘n FNB lening “gereël” het in plaas van ‘n huislening in Zuma se naam te registreer.

Fin24

Bron: http://www.fin24.com/Economy/no-sign-of-zuma-home-loan-20161002