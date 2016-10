Oktoberfees – Thabazimbi Landbouskougronde

Bosveld Besigheid bied op 15 Oktober hul Oktoberfees vir die tweede agtereenvolgende jaar aan. Hierdie is ‘n fees vir besighede en hul personeel, kliënte, ‘n fees vir die gemeenskap van klein tot groot en ‘n fees vir besoekers aan die Bosveld.

Toegang is slegs R20 per volwassene, R10 per kind en R50 per voertuig. Hekke open 09:00 en sluit eers 23:00 die aand na ‘n dag gevul met pret en plesier.

Velvet Sounds en die Duitse Koor sal vanaf 14:00 sorg vir musiek en vermaak reg deur die dag terwyl jy heerlik aan die volgende Duitse disse kan smul… Pick & Pay se Pretzels en Duitse Worse, Geraldine se Eishbeins & Schnitzels, Bulhoek Slaghuis se Vark-op-spit en gemarineerde ribbetjies, Bosveld Akademie se hoenderburgers, H&L Printing se Kase-griller worsbroodjies, KommaNader se fyn varkvleis/koolslaai broodjies of Swartwoudkoek – vir die wat iets soeter verkies!

Vir die kinders gaan dit ‘n onvergeetlike dag wees… allerhande lekkernye, ‘n opblaaspark en ander aktiwiteite om die besige lyfies aan die gang te hou. Daar is ook lekker kompetisies en baie pryse om te wen!

‘n Nuwe toevoeging tot die fees die jaar is die Mr & Miss Oktober Modelkompetisie aangebied deur Platinum Ads & Medhof Apteek. Oud en jonk kan of aan die informele ‘best dressed’ kategorie deelneem, of jy kan aan die formele kompetisie deelneem waar vier professionele beoordelaars jou passies en ‘pakkie’ gaan bekyk.

En wat sal ‘n Oktoberfees wees sonder iets om die keel nat te maak. Met Brauhaus am Damm, Cameleon Breweries, Bierstiefel en Spitskop Special Needs / Spar Tops Shooters & Breezers.