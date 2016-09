Thabazimbi hou weer Oktoberfees

Die Thabazimbi Sakekamer bied vanjaar weer hul Oktoberfees op Saterdag 15 Oktober 2016 by die Thabazimbi Skouterrein aan. Met amper 1 500 voete by die eerste fees, beloof hierdie jaar se fees om nog groter te wees!

Toegang tot die fees is slegs R20 per volwassene, R10 per kind en R50 per voertuig. Enige besigheid kan stoele, gazebo’s en besigheids-baniere in die ‘Bosveld Besigheids park’ kom opslaan en die dag saam met hulle personeel of kliënte kom geniet. Sakekamerlede wat hul 2016 lidmaatskap fooie betaal het kry ‘n area vir hul gazebos en stoele gratis, terwyl ander nie-sakekamerlede besighede ‘n area teen R500 kan bekom.

Daar gaan weer ‘n egte Duitse atmosfeer heers met Velvet Sounds se lekker oompha musiek. Die organiseerders beloof dat daar genoeg Duitse disse en koue bier te koop sal wees.

Dan is daar uitdagings vir die hele familie om aan deel te neem. So is daar die Thaba Boog en Hengel se 3-in-1 skerpskut uitdaging; Sterkman & Vrou uitdaging; Vyf-‘n-kant sokker; Koedoe horing lang-asem blaas; Chilli Chow; Hunger Games; Toutrek, en vele meer.

As jy vroeg wil begin, kom beleef die Kleinbokkie wildveiling wat om 11:00 deur Thabazimbi Wildlife Services aangebied word. Dan is daar ook die manne en vroue van Pretoria en hul plaaslike lede met hul ‘Vintage Car’-uitstalling. Oor die kinders hoef jy jou nie te bekommer nie. ‘n Verskeidenheid aktiwiteite soos die Suikerbekkies/Monkeynastics se Inflatable Park & Games sal hulle besig hou. ‘n Dag propvol Bosveld-Duitse pret en plesier.

Vir meer inligting skakel gerus enige van die onderstaande nommers of stuur e-pos aan thabazimbibc@gmail.com.

Nommers om te skakel is: Natalia – 079 686 0951; Tokkie – 083 676 2301; Jacques – 083 303 9230; Jason – 083 444 2546; Riana – 072 671 9710; Talita (Northam) – 079 065 3766; Rudolf – 082 802 3745; Nickey – 083 320 5368; Cobus – 083 387 3510; Danie- 082 333 8576; Jolizna- 0825529985; Geoffrey- 0828077809 of Yolande- 0832320320.