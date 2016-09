Matthys Roets binnekort by KunsteGrot

Die geliefde en bekende Afrikaanse sanger, Matthys Roets besoek Thabazimbi eersdaags.

Matthys, ’n ou bekende aan die Thabazimbi publiek, tree op Saterdag 8 Oktober op by die KunsteGrot op Thabazimbi. Soos gewoonlik kan teatergangers staatmaak op ’n uitmuntende vertoning, nes Matthys kan.

Bring gerus jou Engelssprekende vriende saam aangesien Matthys se repertoire heelwat Engelse liedjies insluit.

Kaartjies is vooraf beskikbaar teen R130 per persoon by Rita Volschenk sel nr. 083 7448 559 of kontak haar op rivo@kunstegrot.co.za