Septembermaand is verjaarsdagmaand by Strewe VLU. 13 September 1961 is ’n belangrike datum vir hierdie tak aangesien dit die datum is waarop die tak gestig is.

Vanjaar vier die tak sy 55ste verjaarsdag. Op die foto bo klink die lede wat die langste by Strewe VLU-tak betrokke is, ’n glasie wyn. Hulle is van links Magda Lottering, Erika Lee en Bets van Graan.

Die volgende vergadering is gedurende Oktober op Dwaalboom en enige belangstellendes kan vir Ilna Schutte by 0827748803 skakel.