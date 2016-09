Groot makietie tydens Boeremusiek Fees

LEEUPOORT – Die negende Leeupoort Boeremusiek Fees het Vrydag 9 September afgeskop met die eerste orkeste wat die reeds die Vrydagaand vanaf 19:00 begin optree het. Deelnemers het vanaf so ver as Pietersburg tot Mosselbaai opgedaag om aan die fees deel te neem.

Die nege-jarige Kosie Beukes (foto bo), met sy eie orkes, het groot belangstelling ontlok en vir groot musiek-vermaak gesorg. Kosie kan altesaam 13 musiekinstrumente speel en was beslis een van die jong sterre van die Fees.

Buiten die meer as twintig senior orkeste het vier junior orkeste ook opgetree. Die organiseerders het genoem dat die belangstelling van jongmense baie bemoedigend is vir die voortbestaan van boereorkeste.

Leeupoort huisves ook die Boeremusiek-monument wat natuurlik die eerste monument van sy soort in die land is. Tydens die fees is ses Ikone van 70 jaar en ouer vereer vir hul bydrae tot Tradisionele-musiek.

Saterdag oggend om 08:00 het die eerste orkeste begin optree en tradisionele-musiek was op die spyskaart tot middernag Saterdagaand.

Daar is seker niks wat die voete laat jeuk vir dans soos boeremusiek nie en kort-kort het paartjies ‘n draai op die dansvloer gemaak. ‘n Uitvoering van tradisionele Afrikaanse Volkspele deur Die Leeupoort Volkspele Laer is ook gelewer.

Heelwat stalletjies het vir lekker eetgoed gesorg terwyl veral die jongspan, in die swembad gespeel en baljaar het.

Pieter Bodenstein, voorsitter van die Boeremusiekgilde Leeupoort-tak, wat die Fees aangebied het, het na afloop van die Fees sy tevredenheid uitgespreek. Merk maar solank die kalender, want volgende jaar doen hulle dit weer.