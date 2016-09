Kumba rehabilitasie projek aan pensioenarisse voorgelê

THABAZIMBI – Die Thabazimbi oud-Stryders, bestaande uit talle oorlewende Iscor/Kumba werkers en pensioenarisse van Thabazimbi Ysterertsmyn, het Saterdag 10 September hulle jaarlikse funksie aangebied.

Paul Fouché, huidige mynbestuurder, het tydens die geleentheid genoem dat Kumba besig is om as deel van die rehabilitasie van die myn, die ingang na die myn te restoreer en werk daarvan te maak dat sekere geboue en toerusting bewaar sal bly as hul deel om mynbou-toerisme, te bevorder.

Die wet vereis dat as ‘n mynmaatskappy sluit, moet selfs die geboue afgebreek word indien dit dalk leeg sou staan. Hier is genoem dat Kumba in gesprek met Thabazimbi Munisipaliteit is om maniere te vind om die geboue ten beste aan te wend. Fouché het dit genoem dat van die oud-werkers en pensioenarisse wat afbetaal moes word toe die myn gesluit het, en dalk nog nie nuwe werk kon kry nie, hopelik by hierdie projekte betrek kan word om hul inkomste aan te vul.

Behalwe dat die rehabilitasie oor twintig jaar sal strek sal hierdie proses in verskillende fases aangepak word. So sal die aanleg eers oor vyf jaar afgetakel word. Fouché het egter genoem dat Kumba steeds hoop dat die myn verkoop kan word voordat hierdie stadium bereik word.

Die oud-Stryders sal weer volgende jaar, gedurende die tweede naweek in September, hul jaarlikse byeenkoms hou.