“Get your game on” bring fondse in vir spesiale skool

HFM wil graag almal bedank wat hul Loslitdag, “Get your game on”, so goed ondersteun het dat hulle ‘n skenking kon maak aan die “Special Needs School” in Thabazimbi. HFM poog altyd om terug te gee aan die gemeenskap en veral aan die minder bevoorregtes. Dit was aangenaam om die skool, wat na spesiale behoefte kinders omsien, te kon ondersteun.

Op die foto bo is van links: Me Lorriane Strydom (Hoof van Special Needs School) en regs, me Melanie Meyer (HFM Berader).