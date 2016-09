Getoë Thaba inwoner sterf skielik

Gerrie de Wet (60), ’n getoë Thabazimbiër, het Sondagoggend 11 September aan ’n hartaanval beswyk.

Gerrie is op Thabazimbi gebore en het hier grootgeword, skoolgegaan, gewerk en was hoof opmeter by Kumba totdat daar besluit is om die mynbedrywighede by Kumba Thabazimbi ysterertsmyn te staak.

Gerrie was baie gewild en geliefd onder sy medewerkers en vriende en sal altyd onthou word vir sy lojaliteit, sin vir humor en vriendelikheid.

Die begrafnisdiens is Vrydagoggend 16 September om 11:00 vanuit die Hervormde Kerk Vliegepoort Thabazimbi.