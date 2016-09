Boomplantmaand: Wat ’n vars briesie

AfriForum gaan Septembermaand weer aan die plant van bome landswyd toewy.

Volgens Marcus Pawson, AfriForum se hoof van omgewingsake, is die inisiatief deel van ’n poging om die toekoms vir toekomstige generasies te verseker. “Mense regoor Suid-Afrika vier boomplantweek gewoonlik gedurende die eerste week van September, maar AfriForum wil egter die hele Septembermaand aan bome toewy.”

Die organisasie het weereens vanjaar ’n plan met betrekking tot boomplantmaand uitgerol wat regoor die land uitgereik is. “130 AfriForum-takke landswyd gaan meer as 1 000 bome deur die loop van die maand plant. Die takke gaan verskeie besighede, gemeenskappe en skole besoek om oor die belangrikheid van bome te praat, terwyl uitheemse uitwissingsprojekte ook van stapel gestuur gaan word. Ons gaan poog om meer as 500 bome net in Gauteng alleen te plant,” het Pawson bygevoeg.

’n Studie in New York het bewys dat die toevoeging van ’n addisionele 343 bome/km² die tempo van asma met tot soveel as 24%–29% verlaag by kinders tussen die ouderdomme van 4 en 5. “Bome is erfenis, hulle is ’n belangrike deel van die ekosisteem en is ’n natuurlike hulpbron waarsonder niemand in staat sal wees om te oorleef nie. Hulle verskaf ons met suurstof, skaduwee en voedsel.”

“Hierdie is ʼn nuwe seisoen vir Suid-Afrika. Net soos wat inheemse bome ʼn belangrike rol speel ten opsigte van die land se welstand, simboliseer dit ook die land se mense. Ten einde Suid-Afrika te maak werk, moet ons almal ons deel doen. Alle bome werk saam en dít maak dat die ekosisteem werk. Ons sal hier woon en hierdie land aanhou opbou, sodat almal kan floreer.”

Daar word vanjaar op drie bome gefokus:

Ficus thonningii, die gewone wildevy (Common wild fig)

Maerua angolensis, Knoppiesboontjieboom (Bead-bean tree)

Maerua cafra, Gewone witbos (Common bush-cherry)

Dit is nie nodig om hierdie spesifieke bome te plant nie; jy kan vry voel om enige boom wat inheems tot jou gebied is, te plant. AfriForum moedig lede, skole, kerke en die gemeenskap as ’n geheel aan om ’n informatiewe dokument met betrekking tot boomplantmaand, kostevry van sy webtuiste af te laai (www.afriforum.co.za).

“AfriForum moedig gemeenskappe landswyd aan om aan Boomplantmaand deel te neem, om die program te versprei en ’n verandering aan die toekoms aan te bring,” het Pawson afgesluit.

Om by AfriForum aan te sluit, SMS die naam van jou dorp na 45354 (R1).