Besige krieket-naweek vir HFM

THABAZIMBI – Beide die eerste-krieketspan sowel as die skool se o/15 krieketspan het ’n besige krieketnaweek agter die rug.

Die Eerstespan speel tuis op Amandelbult se veld. HFM wen die loot en boul eerste. Merensky teken 179 /10 in 35.1 beurte aan. Boulers van HFM wat uitstaan is Jason Minnie met 3/15 en Nimroe Lategan met 3/47.

HFM se kolwers sukkel en die laaste paaltjie val 21 lopies kort van die teiken. Nimroe Lategan teken 53 lopies aan en Dewan Deysel eindig met ‘n uitstekende 69. HFM verloor dus met 21 lopies.

Die o/15-span het met puik spel voor die dag gekom toe hulle Vrydag 9 September teen Ben Vorster te Tzaneen te staan gekom het. HFM wen teen Ben Vorster die loot en kies om eerste te kolf. HFM teken 159 lopies aan in die 35 beurte met die verlies van 6 paaltjies.

Ben Vorster gaan kolf en HFM haal almal uit vir 115 lopies. Frikkie Meyer wen dus die wedstryd baie gemaklik. Gustav Grobler doen baie goeie werk as openingskolwer waar hy sy paaltjie baie goed beskerm en hy teken 38 lopies aan. PJ Bezuidenhout teken 45 lopies aan. Diehann Pretorius staan 23 lopies af in sy 6.3 boulbeurte en neem 3 paaltjies. JP Nortier neem 3 paaltjies vir 21 lopies in 4 beurte.

Op Saterdag 10 September speel HFM se o/15’s teen Merensky. HFM wen die loot en kies om eerste te kolf. Hulle teken 104 lopies aan, almal uit. Merensky gaan die telling verby en wen die wedstryd met 4 paaltjies. Devoux Deysel het die beste vertoning vir HFM gelewer en teken 41 lopies aan.

Die laaste rondte van die Super liga is Saterdag eerskomend teen PHS. Die o/15’s speel tuis op Amandelbult en die Eerstes reis na Pietersburg.