Limpopo Junior Keuring vir Bondedag: Jukskei

THABAZIMBI – Agt van die 18 leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer wat die afgelope Saterdag, 3 September, aan die keuring vir juniors jukskei spelers te Pietersburg deelgeneem het, het provinsiale kleure tydens dié geleentheid verwerf.

Hulle is:

Seuns o/16: John Jacquet.

Seuns o/19: Vincent Pelzer, Johan Liebenberg (Kaptein) en Louis Janeke.

Dogters o/19: Lize-Marie Geldenhuys, Jadene Roods, Chantell Meyer en Michelle van der Sandt (Kaptein).

Mnr Gerhard Booyens, organiseerder van HFM jukskei, is ook aangewys as die seuns o/19 afrigter. Die dogters o/19 afrigter is me Joyce du Preez, oud bekende in jukskeikringe en ook nou betrokke by HFM se jukskei.

Bogenoemde spelers neem op 15 Oktober aan die Bondedag te Krugersdorp deel. Goeie wense ook aan HFM se o/19 dogterspan wat wenners van die liga is en wat Saterdag eerskomend aan die Direkteurstrofee kompetisie te Pretoria gaan deelneem.