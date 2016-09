Munisipale werknemers-unie verskoon blaam van disfunksionele ANC

THABAZIMBI – Nieteenstaande die feit dat die vorige disfunksionele ANC-beheerde Munisipale raad en bestuur van die Thabazimbi Munisipaliteit die nuwe toetredende raad wat die ANC se algehele mag oor hoe dinge in die munisipaliteit gebeur, ontneem het, hou die Munisipale werknemers unie die nuwe munisipale bestuur verantwoordelik om die situasie op te los, nieteenstaande die korrupsie, wanbestuur en miljoene rand se skuld wat die vorige bestuur nagelaat het.

Dit sluit in die verwydering van alle kantoormeubels, rekenaars en ander kantoortoerusting nadat die balju daarop beslag gelê het die oomblik toe die ANC-beheerde uitvoerende beamptes en raadslede uiteindelik na ’n week se gesukkel hul kantore verlaat het.

Volgens die nuwe speaker, dr Bertie Joubert (DA) is hulle geskok oor die blatante ongeêrgdheid van die vorige raad om toe te laat dat die munisipaliteit tot op die vlak gedaal het dat die balju, vanweë hul swak finansiële beleid, beslag op al hierdie kantoortoerusting, insluitend ’n watertenk-vragmotor, beslag gelê het.

Die skuld is blykbaar verskuldig aan Eskom (R160 miljoen) en privaat instansies (R30 miljoen).

Joubert het verder daarop gewys dat die vorige bestuur voortdurend op hierdie agterstallige betaling gewys is maar steeds het hulle voortgegaan met hul wan-administrasie en -bestuur, korrupsie, ongemagtigde tendertoekennings en bedrog, alles wat reeds aanleiding gegee het dat die Thabazimbi munisipaliteit reeds vir ’n geruime tyd onder administrasie geplaas is.

Die aanstelling van ’n onafhanklike administrateur het net dadels beteken en die munisipaliteit het net verder in hul korrupte wanbestuur verval.

Die nuwe saamgestelde meerderheid, bestaande uit die DA, EFF en TRA, beloof die inwoners van die Thabazimbi Munisipaliteit dat hulle alles in hul vermoë doen om die munisipaliteit weer funksioneel te maak, korrupsie uit te roei en deur publieke deelname weer op te bou alles wat die vorige ANC-beheerde raad afgebreek het.