Eintlik Nogal Baie se amptelike lokprent bekendgestel

Die nuwe Afrikaanse fliek, Eintlik Nogal Baie, word landswyd uitgereik in teaters op 4 November 2016. Eintlik Nogal Baie is gebaseer op die draaiboek, naamlik Ally, geskep deur Jarrod de Jong (The Blanket, Die Laaste Ure, Babalas).

Die storie handel oor Jay van Niekerk (André Lötter), ‘n aantreklike, maar teruggetrokke strokiesboek-animeerder wat se lewe baie deeglik onder beheer het. Hy kom egter voor ‘n kruispad te staan en wanneer hy vir Ally (Marisa Drummond) ontmoet met haar oorbeskermde pa en haar eks-kêrel, word sy lewe vir altyd verander op die mees dramatiese wyse.

In De Jong se eie woorde bring Eintlik Nogal Baie ‘n dwingende sjarme wat toewyding in ander inspireer. Dit het hy reggekry met ‘n intieme rolverdeling van gesoute akteurs en ‘n storie wat gelaai is met ‘n goeie balans van romanse, komedie, aksie, spanning en tragedie. “Jong kykers kan definitief genoeg sneusdoekkies byderhand hou wanneer hulle die film gaan kyk,” het hy bygevoeg.

Die rolverdeling sluit baie bekende en gewilde name soos André Lötter, Marisa Drummond, Zak Hendrikz, Ashmund Martin, Elsabé Daneel, Anton Dekker, Susanne Beyers, Themsi Times en Hein de Vries en ander in.

Die fliek is geskryf deur Jarrod de Jong en Pieter Oosthuizen (M4gic-J Entertainment) en vervaardig deur Jarrod de Jong. Die regie is behartig deur Jacques Brand (The Blanket, Die Laaste Ure).

De Jong vertrek eersdaags na Brussels, waar hy die opening van die Film Fest Gent gaan bywoon en waar Eintlik Nogal Baie op 11 Oktober 2016 vertoon sal word. In November 2016, sal Eintlik Nogal Baie ook by die Razor Reel Flanders Film Festival vertoon word. Die laasgenoemde fees bied aan filmmakers ‘n platform en plaas die kollig op talentvolle nuwelinge uit die internasionale mark.

Die temalied van die fliek, Eintlik Nogal Baie, is vroeg in Augustus 2016 vrygestel en kan reeds op talle radiostasies landswyd gehoor word. Die liedjie word gesing deur die 1925Band, wat spesiaal deur die vervaardigers genader is om deel te wees van die projek. “Die liedjie, met dieselfde titel as die film, is ’n liefdesverhaal en storie op sy eie, en ’n mooi ballade wat toewyding in ander inspireer. Dis catchy en het dieselfde effek as wat Roxette se It must’ve been love in Pretty Woman gehad het,” sê de Jong.

1925Band bestaan uit drie musikale broers, Reno, Jeff en David-Lee Gericke, wat in 2010 besluit het om professioneel te begin musiekmaak. Hulle styl kan hoofsaaklik as akoestiese folk beskryf word en die harmonieuse manier waarop hulle stemme by mekaar inskakel, asook die gevoel wat in elke liedjie na vore kom, is juis wat hulle musiek so lekker maak om na te luister.

Eintlik Nogal Baie is vervaardig in samewerking met MadRobot, The National Film and Video Foundation en The DTI en word deur Times Media Films versprei. Die film is reeds op 24 Augustus 2016 by die kykNET Silwerskermfees vertoon.

Vir die wat nie kan wag om te sien waaroor hierdie fliek handel nie kan die lokprent gaan kyk by https://www.youtube.com/watch?v=XdDRgk3jWuI&feature=youtu.be