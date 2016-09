Rooihartbeesbul slaan rekord by Hanley Wildlife Veiling

Tydens die veiling wat op 19 Augustus op Alldays aangebied is, is ‘n nuwe Suid-Afrikaanse rekordprys behaal vir ‘n Rooihartbeesbul wat verkoop is vir die rekordbedrag van R300 000. Die bul, met ‘n horinglengte van 27,5 duim was een van drie rooihartbeesbulle wat tydens die veiling verkoop is. Daar is ook ‘n goeie prys betaal van R20 000 vir ‘n rooihartbeeskoei met ‘n horinglengte van 20,5 duim.

Ander wild wat goeie pryse behaal het was onder meer ‘n bosbokram wat vir R16 500, ‘n elandbul vir R27 000, ‘n kameelperd vir R15 000 en ‘n waterbokbul vir R19 000 verkoop is.

Die gemiddelde pryse vir ander diere wat opgeveil is was gemsbokbul wat vir R8 500 en familiegroep van sewe wat R54 250 gehaal het, rooibokram vir hoogste van R2 600 (hoogste) en gemiddeld R1 540, rooibok ooie wat vir R1 176, sebra familiegroep vir R4 480 en blou wildebees familiegroep wat vir R3 513 elk gegaan het.

Die totale omset vir die 271 volwasse en drie klein stuks wat opgeveil is was R1 376 850.

Die veiling is deur Vleissentraal Bosveld aangebied en die afslaer was Craig le Roux.