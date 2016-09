Nuwe Filmvrystelling: “Noem my Skollie: Vrydag 2 September

Noem my Skollie, dié baanbrekersfilm wat die oorwinning van die menslike gees vier, is gebaseer op die ware verhaal van ’n jong man in die 1960’s wat ’n storieverteller in die tronk word. Die film begin op Vrydag 2 September in verskeie teaters regoor Suid-Afrika draai.

Daryne Joshua maak sy debuut as regisseur in hierdie groot-skerm fliek wat kykers vasgenael in hul sitplekke sal laat sit terwyl die wêreld voor hulle ontvou op ‘n geloofwaardige manier soos min gesien. Die film is gebaseer is op die lewe van die film se draaiboekskrywer, John W. Fredericks, en speel af op die Kaapse Vlakte en in die Pollsmoor Gevangenis.

Noem My Skollie vertel die verhaal van vier tienderjariges, AB (Austin Rose) en sy drie beste vriende Gimba (Ethan Patton), Gif (Joshua Vraagom) en Shorty (Valentino de Klerk) wat saam op die verarmde rampokkergebiede van die Cape Flats gedurende die 1960’s opgroei.

Nieteenstaande hul omstandighede, probeer die kinders om die rampokkers, wat hul daaglikse lewe infiltreer, te vermy. Wanneer AB deur ‘n traumatiese ondervinding platgetrek word, besluit hulle om ‘n bende te vorm, net om hulself te kan verdedig. Hierdie vier vriende, nou soos broers, is nie by ernstige misdaad betrokke nie. Die polisie hou egter ‘n wakende ogie oor hulle terwyl hulle van tieners ontwikkel in gewilde jong mans. ‘n Heelwat ouer AB, gespeel deur Dann-Jacques Mouton, en Gimba, gespeel deur Gantane Kusch, word gearresteer tydens ‘n winkelinbraak en word tot twee jaar gevangenisskap gevonnis.

In hierdie gevaarlike prisonierswêreld, besluit AB om sy storievertel-talent te gebruik om die geharde gevangenisse te vermaak om sodoende sy eie status in die tronk te verhoog. Gimba besluit op ‘n heel ander pad om sy eie veiligheid te verseker.

Wanneer AB uit die tronk vrygelaat word, hervat hy sy verhouding met sy pragtige kinderliefde, Jenny, gespeel deur Tarryn Wyngaard, en probeer om sy fokus te verskuif deur stories te skryf om haar te beïndruk. Sy bendevriende oorreed hom om vir oulaas by hulle aan te sluit – ‘n besluit wat skokkende gevolge vir hul almal inhou.

Die verfilming is treffend met intense detail wat konsentreer op die gemoedere gedurende die 1960’s. Oortuigende spel word deur die talle Suid-Afrikaanse akteurs sowel as nuwe talent gelewer. Die film verseker dat die kyker deurentyd vasgevang en vermaak word in die intensiewe emosionele spel wat voor hulle afspeel.

Noem my Skollie bied baie op ‘n verskeidenheid van terreine soos vriendskap, verraad, vergiffenis, aanvaarding en die strewe na ‘n beter lewe, hoop en liefde. Die titel van die film beklemtoon die uitdrukking dat jy nie ‘n boek op sy omslag takseer nie en die siening dat elkeen oor ‘n gawe beskik, al is dit moeilik om dit te vind en al kom dit partykeer teen betaling.

John W. Fredericks het die skool as tiener gelos en het baie van sy jeugjare in die tronk deurgebring. Tog het hy, nou in sy sestiger-jare, daarin geslaag om ‘n wêreldklas draaiboek te skryf.

Die rolverdeling bestaan onder andere uit Christian Bennett, Gershwin Mias, Oscar Peterson, Abdu Adams, Peter Butler, Charlton George, Jill Levenberg, Denise Newman, Sandi Schultz, Andre Roothman, Paul du Toit en Irshaad Ally asook uitmuntende spel deur die nuweling op die stel, David Manuel, wat die rol van die tronkbaas vertolk terwyl hy uit was op parool gedurende die tydperk wat die film geskiet is.

Noem My Skollie word deur Ster Kinekor Entertainment versprei.