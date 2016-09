Moeilik taak lê voor vir Thabazimbi Munisipale werkers

THABAZIMBI – Met die ANC Munisipale raad wat onttroon is in tydens die afgelope verkiesing en die balju wat beslag gelê het op munisipale eiendom, insluitend rekenaars en kantoormeubels, moet werkers op die vloer sit en hul werk probeer doen.

Die nuutverkose burgemeester van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit, raadslid Midah Moselane, het Maandag gesê dat hierdie toestand veroorsaak is deur politieke sabotasie deur die vorige ANC beheerde raad op die stadium dat die nuut verkose raad, en nie die vorige leiers, met hul amptelike pligte moes begin. Moselande, ‘n kandidaat van die Thabazimbi Resident Association, is as burgemeester verkies met die steun van die DA, EFF en TRA.

Die Balju het verlede Donderdag op die Munisipaliteit toegeslaan, nadat hulle in versuim het om hul diensverskaffers te betaal vir werk gedoen. Moselane sê dat die vorige raad eisbriewe vir betaling van prokureurs geïgnoreer het.

Sowat agt van die diensverskaffers aan wie die munisipaliteit geld geskuld het, het die aksie geneem. Moaselane het gesê dat die presiese bedrag verskuldig nog nie bekend is nie maar dat dit wel miljoene rand beloop. Die meubels in die burgemeester se kantoor sowel as die van die munisipale bestuurder was splinternuut en dit alleen beloop ‘n paar miljoen rand.

Sy het genoem dat een rekenaar gelos is nadat die raad by die balju gepleit het om dit nie ook te vat nie sodat inwoners hul diensterekenings kan betaal. Hierdie skandalige situasie kon vermy gewees het indien die vorige raad aanmanings vir betalings opgevolg het.

Sy het verder genoem dat die administrateur as die verantwoordelike bestuurder, wat deur Provinsie aangestel is nadat Thabazimbi Munisipaliteit ‘n tyd gelede onder administrasie geplaas is, sal moet verduidelik op welke gronde beslaglegging op die kantoor toerusting gedoen is. Hierdie beslaglegging is nie die eerste geval nie. Daar is geen voertuie om te gebruik nie aangesien dit reeds tydens ‘n vorige beslaglegging verwyder is. Al die munisipaliteit se projekte gaan ondersoek word om te verseker dat dit wel afgehandel is.

Intussen gaan die raad met die myn maatskappye, wat deur Thabazimbi bedien word, onderhandel vir moontlike hulp om die munisipaliteit te ondersteun.

Werkers sal soos gewoonlik by hul werkstasies aanmeld tot die situasie opgelos is, al is dit net om die lêers wat op die vloere van sommige kantore gestrooi is, bymekaar te maak en uit te sorteer in bondels totdat daar weer kantoormeubels beskikbaar is.

