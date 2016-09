2016 Xtreme Wildlife Group veiling

Die Top telers van Noordwes, Xtreme Wildlife Group, het hul jaarlikse veiling op 20 Augustus 2016 by die Bona Bona Wildkompleks aangebied. Die veiling was ‘n groot sukses en van die beste genetika uit die telers se kuddes was op aanbod. Hieronder was ’n uitgesoekte nie-dragtige Swartwitpensvers van Bona Bona met 50,5 duim horings wat vir R 400 000 verkoop is.

5 blouwildebeeskoeie, ook van Bona Bona, dragtig van Victor (34,75 duim) waarskynlik die grootste blouwildebees teelbul in Suid-Afrika is verkoop vir R 32 500.

‘n Matetesi swartwitpensbul van Knapdaar van Barry Badenhorst is verkoop vir R900 000 en ’n Oos Afrika dragtige buffelkoei (32 ⅝ duim) met haar bulkalf is vir R 600 000 verkoop.

Van die geneties gemanupileerde diere was daar ’n geel blesbokram wat vir R60 000 verkoop is, ’n jong Goue gemsbokram is verkoop teen R100 000 en ’n Goue gemsbokvers wat teen R120 000 opgeveil is. ’n Koper springbokgroep van sewe volwasse diere en een klein is gemiddeld teen R8 643 verkoop terwyl drie swart ramme teen R3 000 elk en drie wit ramme teen R8 500 elk verkoop is.

Verskeie goue wildebeeste is ook opgeveil. Hier is twee jong bulle teen onderskeidelik R70 000 en R65 000 verkoop, twee dragtige koeie het R100 000 elk gehaal, ’n Konings jong bul is verkoop vir R350 000 en twee verse vir R160 000 elk. Twee dragtige verse is vir R180 000 elk verkoop. Agt Konings split dragtige verse is teen R45 000 elk opgeveil.

’n Springbok Konings jong ram het R30 000 gehaal. ’n Swart rooibokram is vir R40 000 verkoop terwyl vier dragtige swart rooibokooie R30 000 gehaal het. ’n Rooibok swart split familiegroep bestaande uit 12 diere is teen ’n gemiddelde prys van R7 500 verkoop.

Twee witrenosters is teen R190 000 elk verkoop en ’n kameelperd familiegroep van vier is teen R16 500 gemiddeld verkoop. ’n Njalabul is teen R90 000 verkoop.

Sover dit Matesti Swartwitpense aan betref was die hoogste bod op ’n bul R 900 000 en op dragtige koei R210 000, ’n dragtige vers is vir R300 000 verkoop. ’n Zambies-kruis bul is vir R240 000 verkoop, koei met kalf vir R280 000 en ’n Zabies-vers vir R400 000.

’n Rooibokram het R19 000 behaal en ’n dragtige ooi R9 000.

’n Totaal van 314 groot en 11 klein diere is opgeveil en die totale omset van die veiling was R16 827 400.

Die veiling is deur ongeveer 600 mense bygewoon en almal was beïndruk met die telers se gesindheid om ‘n geen reserwe veiling te hou. Dit het daartoe gelei dat die diere teen die huidige markwaarde verkoop is en daardeur is die huidige markpryse bepaal.

Al die telers was tevrede met die uitkoms van die veiling en Vleissentraal sien uit daarna om almal weer in 2017 daar te sien. Xtreme Wildlife Group se volgende veiling is 19 Augustus 2017.

Die veiling is aangebied deur Vleissentraal Bosveld en die afslaers was Allan Sinclair en Niel Swart.